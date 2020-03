Roma, Pellegrini e Diawara verso il rientro. Zappacosta pronto dopo la sosta

In attesa di capire se il match con la Sampdoria slitterà al 15 marzo, la Roma scenderà in campo domani a Trigoria per tornare a lavoro. Il tecnico Fonseca dopo la vittoria sul Cagliari ha concesso due giorni di riposo ai suoi, reduci da un periodo ricco di impegni. Sotto questo punto di vista il rinvio al weekend successivo della sfida con i blucerchiati permetterebbe alla squadra di arrivare carica alla gara con il Siviglia del 12 marzo.

PELLEGRINI – Qualora in campionato si tornasse a giocare il 15, Fonseca riavrebbe a completa disposizione Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista romano ha saltato il match contro il Gent e quello contro i rossoblù a causa di un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, ma il problema sembra risolto e se gli esami di oggi lo confermeranno tornerà a disposizione.

DIAWARA – Servirà qualche giorno in più, invece, per Diawara, che continua a lavorare per tornare al 100% dopo la lesione al menisco. Il centrocampista tornerà a disposizione la prossima settimana e potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida di Siviglia.

ZAPPACOSTA – Sul piede di recupero anche Davide Zappacosta, operato al crociato ad ottobre. Il terzino sta migliorando, è tornato a correre e sta recuperando la condizione fisica. Possibile rivederlo in campo dopo la sosta di fine marzo.