Roma, per il centrocampo Xhaka e Koopmeiners: servono 40 milioni

In attesa dell’approdo nella capitale di José Mourinho, la Roma lavora in chiave mercato per regalare al tecnico portoghese qualche rinforzo sin dai primi giorni di ritiro. Ogni reparto sarà ritoccato, ma la priorità è la zona centrale del campo.

Sono due al momento gli obiettivi sul taccuino del general manager Tiago Pinto: stiamo parlando di Granit Xhaka, centrocampista classe 1992 dell’Arsenal, e di Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 dell’AZ Alkmaar.

Per quanto riguarda lo svizzero la Roma ha fatto importanti passi in avanti e ha il gradimento del giocatore. Pinto tratta con i Gunners, che per liberare il centrocampista chiedono 20 milioni.

Procede spedita anche la trattativa per il mediano olandese, autore di ben 15 reti in 31 presenze in Eredivise. Il giocatore ha inviato più di un segnale sulla volontà di sbarcare nella capitale, ma ci sarà da convincere l’Az, che per cedere chiede almeno 18 milioni di euro.

Nelle prossime settimane sono attese novità sia sul fronte Xhaka che su Koopmeiners, vi terremo aggiornati.