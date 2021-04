Roma, per il post Dzeko piace Vlahovic: la Fiorentina chiede 40 milioni di euro

La Roma, in attesa di prendere una decisione sul futuro di Fonseca, lavora per rinforzare la rosa. Il mercato estivo ruoterà intorno al reparto avanzato, la priorità è quella di trovare un sostituto di Edin Dzeko.

Il centravanti bosniaco con tutta probabilità lascerà la capitale al termine della stagione e la società sarà chiamata a prelevare un’alternativa di tutto rispetto che andrà a giocarsi il posto con Borja Mayoral.

Stando a quanto si legge su Tuttomercatoweb.com, i giallorossi, insieme al Milan, sarebbero sulle tracce di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Fiorentina.

Il centravanti in questa stagione sta dimostrando tutto il suo valore, come si evince dalle 13 reti realizzate in 28 presenze in Serie A. Numeri di tutto rispetto considerando l’età del giocatore.

Convincere il presidente Commisso a lasciar partire il serbo non sarà impresa semplice, le richieste si aggirano sui 40 milioni di euro e difficilmente la Fiorentina sarà disposta a trattare al ribasso. Oltre a Vlahovic, la Roma valuta anche il profilo di Belotti.