Roma, per la difesa piace Ben White del Brighton: cartellino sui 30 milioni

Mourinho segue il centrale da tempo e spinge per portarlo nella capitale

La Roma si muove sul mercato in vista della prossima stagione. Il general manager Tiago Pinto interverrà in tutti i reparti cercando di accontentare le richieste di Mourinho e già è venuto fuori qualche nome.

Per la difesa i giallorossi seguono con attenzione Ben White, 23enne difensore del Brighton gradito al tecnico portoghese.

Stando a quanto si legge sul The Sun, il centrale sarebbe seguito con attenzione anche da Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Mourinho monitora il giocatore da quando era alla guida del Tottenham e ora vorrebbe portarlo in giallorosso. L’affare non è poco costoso, anzi, per mettere le mani su Ben White serviranno circa 30 milioni di euro.

L’inglese nella capitale arriverebbe per prendere il posto di Fazio e Juan Jesus, entrambi in uscita, e per giocarsi il posto da titolare con Smalling e Mancini.