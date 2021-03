Roma, per l’attacco avanza la candidatura di Belotti

La lite tra Dzeko e Fonseca è ormai alle spalle, il bosniaco è tornato a disposizione dei giallorossi e troverà sicuramente spazio fino al termine della stagione, quando la società sarà chiamata a prendere una decisione sul futuro del giocatore.

Da quanto trapela pare che Dzeko sia destinato a lasciare la Roma e la società si starebbe già muovendo alla ricerca di possibili sostituti.

Stando alle ultime indiscrezioni nel mirino dei giallorossi ci sarebbe Andrea Belotti, centravanti classe 1993 del Torino e della nazionale italiana. Il Gallo è in scadenza di contratto nel 2022 e i granata vorrebbero blindarlo con il rinnovo, ma al momento la corte delle pretendenti lusinga il giocatore, che potrebbe scegliere di trasferirsi altrove per fare il grande salto. Sulla questione si è espresso Nicolò Schira, noto esperto di mercato, su Twitter:

“In estate bivio cruciale per la carriera di Andrea #Belotti. Il Gallo è in scadenza nel 2022 e il #Torino vorrebbe blindarlo con il rinnovo. Servono però garanzie e progetti ambiziosi per convincerlo, anche perché gli estimatori non mancano. A partire dall’#ASRoma…”.

Belotti è il primo nome in caso di addio di Edin Dzeko, ma prima bisognerà capire se il Gallo deciderà o meno di accettare la proposta di rinnovo del Torino.