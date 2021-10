Roma, per l’attacco idea Lingard: contratto in scadenza e quel legame con Mourinho

L’arrivo di José Mourinho ha rappresentato un fattore chiave per la Roma in ottica mercato, l’apprezzamento di cui gode il tecnico in Europa attrae numerosi calciatori e la società è pronta a sfruttare la situazione.

Tra i giocatori con un ottimo legame con il portoghese c’è Jesse Lingard, trequartista ed esterno d’attacco del Manchester United, che in una recente intervista a The Players Tribune ha dichiarato:

“Io e José avevamo un buon rapporto in generale. È stato buono con me, si è fidato, mi ha messo in gioco per partite importanti. Abbiamo vinto trofei e ha fatto emergere il mio lato da vincitore. Questa è la sua forza.

Gli piaceva anche avere una connessione personale con i suoi giocatori. A volte guardavo il mio telefono e ricevevo un Face-Time casuale da lui. Chiamava e diceva: ‘Ehi Jesse, cosa stai facendo?’. All’inizio sembrava strano ma era una chiara dimostrazione di quanto tenesse a noi giocatori”.

Lingard è uno degli obiettivi della Roma per la prossima estate e il rapporto con Mourinho potrebbe agevolare la trattativa, soprattutto considerando che il giocatore è in scadenza di contratto e senza rinnovo non ci sarà da trattare con lo United.