Roma, per l’attacco proposto Núñez dell’Almeria: può essere il vice-Dzeko

Nuovo nome per il reparto avanzato della Roma. L'uruguaiano prenderebbe il posto di Kalinic

La Roma lavora in ottica futura ed è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Tra i reparti che subiranno maggiori cambiamenti c’è quello avanzato, ma, oltre ai movimenti sulle fasce, qualcosa sarà fatto anche in ottica vice-Dzeko.

Il direttore sportivo Petrachi si sta già muovendo, soprattutto in virtù del probabile addio di Nikola Kalinic, che, salvo clamorosi exploit alla ripresa del campionato, dovrebbe non essere riscattato e far ritorno all’Atletico Madrid a fine stagione.

Stando a quanto riporta Teleradiostereo, alla Roma nelle ultime ore sarebbe stato proprosto il cartellino di Darwin Núñez, attaccante classe 99′ dell’Almeria già nel giro della nazionale uruguaiana.

Il centravanti ha disputato un’ottima annata con il club spagnolo, attualmente impegnato in Liga2, mettendo a segno 12 reti in 20 presenze stagionali. Prestazioni sopra la media che gli sono valse anche la convocazione in Nazionale, con una presenza all’attivo e rete all’esordio.

Núñez nella capitale andrebbe a svolgere il ruolo di vice-Dzeko, crescendo ed accumulando esperienza alle spalle del bosniaco. Il ds Petrachi farà le sue valutazioni, vedremo quale sarà la mossa dei giallorossi.