Roma, per l’attacco si guarda in casa Psg

Il mercato della Roma era partito con i botti: già ad inizio giugno erano stati ufficializzati Ndicka e Aouar, entrambi a parametro zero. Dopo quasi due mesi, non si sono più registrati altri acquisti. I giallorossi sono alla ricerca di un centrocampista (visto l’addio di Wijnaldum), e di un attaccante (Abraham resterà a lungo fuori per infortunio).

La società capitolina ha le mani legate dall’accordo con la Uefa e senza una vendita non potrà muoversi per accontentare Mourinho. I soldi che servono dovevano arrivare da Ibanez, ma la richiesta della società (30/35 milioni) ha portato man mano a far allontanare le poche pretendenti. Per questo motivo si cercano altre soluzioni “gratuite”: parametro o prestito.

In tal senso, la Roma sta cercando qualche soluzione in casa Psg, piena di esuberi da piazzara. Per il reparto offensivo, Thiago Pinto & co. avrebbero individuato Hugo Ekitike, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, visto che sta trovando poco spazio nel corso dell’ultima stagione, potrebbe essere ceduto.

In 32 presenze, per lo più arrivate negli ultimi sprazzi di partita, Ekitike ha realizzato appena 4 reti. L’attaccante arriva dunque da un periodo decisamente non positivo e avrebbe intenzione di rilanciarsi. Ekitike potrebbe partire anche in prestito qualora la Roma non dovesse riuscire a chiudere né per Scamacca né per Morata, andando così a rinforzare il reparto offensivo di Mourinho.

Alto (189 cm) e snello, Ekitike possiede uno stile di corsa fluido che, sebbene non sia elettrizzante, è compensato con movimenti intelligenti, in particolare all’interno dell’area di rigore. Può giocare sia da prima punta o partire dall’esterno per poi accentrarsi. La sua caratteristica principale è sicuramente la fisicità, con cui riesce a difendere abilmente la palla dai difensori avversari, e l’altruismo. Inoltre le sue lunghe leve gli permettono di fare delle pericolose progressioni a campo aperto. Al termine della stagione torna allo Stade Reims dove sboccia definitivamente nella stagione 2021-22. Con il club che l’ha lanciato nel calcio dei grandi totalizza ben 11 reti e 4 assist in 28 presenze, tra Ligue 1 e Coupe de France, attirando poi gli interessi del Psg.