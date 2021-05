Roma, per l’attacco spunta Wout Weghorst: cartellino sui 30 milioni

In attesa di conoscere il futuro di Edin Dzeko, la Roma si muove per prelevare un grande attaccante e consegnarlo a José Mourinho. L’investimento nel reparto avanzato sarà fatto a prescindere dalla permanenza o meno del bosniaco.

Sono tanti i nomi venuti fuori negli ultimi giorni, si è parlato di Vlahovic ma la pista sembra complicata in virtù dell’alta valutazione della Fiorentina, che per lasciarlo partire chiede 60 milioni di euro.

Sulla lista anche il Gallo Belotti, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome: stiamo parlando di Wout Weghorst, 28enne attaccante che in questa stagione ha riportato il Wolfsburg in Champions con 20 reti in 33 presenze in Bundesliga.

Nel frattempo un indizio sul possibile trasferimento alla Roma è arrivato dai social, con il giocatore che ha iniziato a seguire su Instagram Mourinho e l’account ufficiale giallorosso.

L’attaccante è legato al club tedesco fino al 2023 ed ha una valutazione di mercato sui 30 milioni di euro. Pinto ha effettuato i primi sondaggi e a breve potrebbe muoversi in maniera concreta.