Roma, per Under si riapre la pista Milan: gli aggiornamenti

Under nuovamente nel mirino del club rossonero. In estate può lasciare la Roma

Nuove sirene di mercato per Cengiz Under, l’attaccante della Roma è finito nel mirino del Milan di Stefano Pioli, che già a gennaio aveva fatto un tentativo trovando la netta opposizione del club giallorosso, non disposto a privarsi del turco dopo il grave infortunio di Zaniolo.

ASSALTO – Il Milan è pronto a tornare alla carica nella prossima estate, consapevole che la Roma ascolterà le offerte che arriveranno qualora il giocatore non dimostrasse il suo valore nei prossimi mesi. Fonseca ha fiducia nel turco, ma al momento il rendimento dell’attaccante sta deludendo le sue aspettative e quelle della società.

CONCORRENZA – Con il ritorno di Zaniolo, inoltre, potrebbe essere lo stesso Under a chiedere di partire. La Roma a gennaio ha acquistato Carles Perez dal Barcellona e per il turco nella prossima stagione potrebbe non esserci spazio.

VALUTAZIONE – Nonostante al momento non sia una prima scelta, la società giallorossa non ha intenzione di svendere un giocatore che ha un enorme potenziale: per lasciarlo andare il direttore sportivo Petrachi chiede almeno 35 milioni di euro.