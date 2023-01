Roma, per Ziyech concorrenza dall’Inghilterra

Per Hakim Ziyech la Roma potrebbe incontrare più problemi del previsto. Sul calciatore marocchino anche una squadra di Premier League

Per Hakim Ziyech si inizia a fare pesante la concorrenza. La Roma vuole il calciatore, non si nasconde, e ha già intenzione di provare a fare un’offerta al Chelsea. Il marocchino è praticamente in uscita, con la fila che inizia a farsi fin troppo lunga.

Il giocatore avrebbe già detto di sì a Mourinho, con il Chelsea che sarebbe ben contento di far partire il calciatore verso l’Italia. Il problema? La concorrenza. Oltre al Milan in Italia, ci sarebbe anche un’altra squadra fortemente interessata al marocchino. Sul giocatore, infatti, sarebbe piombato con prepotenza l’Everton.

Mercato confusionario

Le toffees si ritrovano a vivere una situazione di mercato abbastanza confusa. La squadra non sta offrendo un ottimo calcio, sta rischiando parecchio in questa stagione di retrocedere, e mancano gli acquisti.

Dopo il caos Danjuma, non è arrivato nessuno. Il mercato di gennaio non ha portato alcun colpo sulla sponda blu del Merseyside, che ora rischia grosso. In più, Anthony Gordon potrebbe presto salutare. Il calciatore sembra vicinissimo al trasferirsi al Newcastle, con l’Everton che a quel punto avrebbe un tesoretto da poter spendere. Il problema? Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato invernale.

Ziyech sarebbe il profilo giusto per sostituire il giovane inglese, ma il marocchino non sembrerebbe interessato a giocare per non retrocedere. L’obiettivo dell’ex Ajax sarebbe continuare a giocare ad alti livelli e per squadre che giocano l’Europa, senza abbassare i propri standard.