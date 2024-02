Roma, pericolo Dybala: il Barcellona vuole pagare la clausola

La tanto vociferata clausola di rescissione di Paulo Dybala potrebbe finire per essere pagata dal Barcellona. I blaugrana vogliono strappare la Joya alla Roma

Il futuro della stella argentina della Roma resta appeso ad un filo. Paulo Dybala, per il momento, pensa solo e soltanto ai giallorossi e vuole fare bene con la loro maglia. In estate, però, potrebbero arrivare tanti problemi. Il calciomercato è, infatti, sempre dietro l’angolo.

Sul giocatore pende una clausola di rescissione di circa 12 milioni per l’estero, che tante squadre stanno puntando per la prossima finestra estiva di calciomercato. Tra di queste anche il Barcellona, che potrebbe ingolosire e non poco l’argentino. I blaugrana si stanno lentamente riprendendo a livello economico e 12 milioni non sono nulla rispetto a quello che potrebbero potenzialmente spendere in futuro.

Le ultime sul trasferimento di Paulo Dybala

Il giocatore, per ora, come detto è intenzionato a rimanere nella capitale ma in futuro nessuno lo sa. Se la Roma non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League potrebbe finire per perderlo. La mancata presenza nella massima competizione europea sarebbe una perdita enorme di soldi per i giallorossi, che dovrebbero forzatamente alleggerire il monte ingaggi e trovare nuovi calciatori su cui costruire la squadra.

Paulo Dybala è attualmente al centro del progetto, ma appare complicato che possa finire per essere trattenuto anche per la prossima stagione se volesse andare via. Per ora se ne parla, cosi come per il suo rinnovo ancora non arrivato, ma in futuro bisognerà capire cosa voglia fare la Joya.