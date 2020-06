Roma, Perotti pronto a spalmare l’ingaggio pur di restare nella capitale

Sarà un finale di stagione molto importante per Diego Perotti, l’esterno argentino sarà chiamato a dare una mano alla Roma nella corsa Champions, dimostrando di aver messo alle spalle gli infortuni degli ultimi mesi e di essere tornato sui livelli a cui ci aveva abituati prima del calvario.

A 31 anni l’attaccante si giocherà la conferma, il contratto in scadenza nel 2021 non aiuta, per tale motivo servirà una seconda parte di stagione di livello per convincere la società e il tecnico Fonseca a puntare ancora su di lui.

Perotti dal canto suo farebbe carte false per restare alla Roma, ama la città, la squadra ed è molto legato alla piazza. Per il club è uno dei possibili sacrificabili, ma l’argentino in più di un’occasione ha fatto sapere di non avere alcuna voglia di lasciare la capitale.

Stando a quanto riportato nelle ultime ore dal Corriere della Sera, pur di restare in giallorosso El Monito sarebbe disposto a spalmare l’ingaggio percepito attualmente su più anni di contratto, venendo incontro alle esigenze finanziarie della società.

Il futuro dell’argentino è tutto da scrivere, le intenzioni sono chiare, ma la palla passerà al campo. A fine stagione la dirigenza tirerà le somme e deciderà se confermare o meno l’attaccante.