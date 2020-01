Roma, Petrachi guarda al futuro: piacciono Nikolic e Gvardiol della Dinamo Zagabria

Sarà un sessione di mercato calda per il mercato della Roma, il direttore sportivo Petrachi è impegnato sul fronte uscite con l’obiettivo di piazzare i vari Juan Jesus, Perotti e Pastore. Dopo sarà tempo di pensare alle entrate. Nel mirino non solo giocatori già pronti, ma anche talenti in ottica futura.

LINEA VERDE – Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Petrachi sta seguendo da vicino due giovanissimi difensori della Dinamo Zagabria: Mario Nikolic, terzino sinistro classe 2001, e Josko Gvardiol, difensore centrale classe 2002. Per il secondo il club croato chiede 20 milioni di euro.

SMALLING – Per la difesa la priorità resta comunque il riscatto di Chris Smalling, che ha impressionato tutti in questi primi mesi nella capitale. L’inglese si è adattato benissimo e in poco tempo al campionato italiano, divenendo un pilastro della retroguardia di Fonseca. Il centrale è nella capitale in prestito secco e la Roma sta trattando con lo United per prelevarlo a titolo definitivo.

ACCORDO VICINO – Negli ultimi giorni i contatti tra i club sono divenuti più intensi e la distanza si è assottigliata. La Roma ha messo sul piatto 15 milioni di euro più 3 di bonus, per un totale di 18 milioni. Lo United ne chiede 20, ma l’accordo è vicino e può arrivare nei prossimi giorni.