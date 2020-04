Roma, Petrachi ha scelto: è Vertonghen l’erede di Smalling

Si fa sempre più complicata la permanenza di Chris Smalling nella capitale. Il centrale inglese è approdato alla Roma in prestito secco dallo United nella scorsa estate e in poco tempo è divenuto uno dei pilastri della squadra di Paulo Fonseca.

La Roma vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo e lo stesso giocatore preme per restare in giallorosso, ma la trattativa con lo United è tutt’altro che semplice. I Red Devils per lasciar andare il difensore chiedono circa 20 milioni di euro, la Roma non è disposta a spingersi oltre i 15.

Per tale motivo il direttore sportivo Petrachi e il tecnico Fonseca non vogliono farsi trovare impreparati e stanno studiando le possibili alternative: il primo nome sulla lista dei giallorossi è quello di Jan Vertonghen, centrale classe 87′ del Tottenham e della Nazionale belga.

Stando a quanto riporta in Inghilterra il “Daily Mail”, il difensore è lontano dal rinnovo contrattuale con gli Spurs e andrà in scadenza a giugno. La Roma è interessata e vuole sfruttare l’opportunità di prelevarlo a parametro zero.

La trattativa resta comunque legata al futuro di Smalling. La Roma nelle prossime settimane farà un ulteriore tentativo con lo United per assottigliare la distanza tra domanda e offerta. In caso di risposta negativa virerà con decisione sul difensore del Tottenham.