Roma, Petrachi incontra il padre di Gravenberch. Bloccato Carlos Augusto

Nonostante le voci che lo vorrebbero lontano dalla Roma al termine della stagione, Gianluca Petrachi continua a lavorare per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca in vista del prossimo anno. L’obiettivo è bloccare qualche giocatore prima dell’inizio del mercato per consegnarlo al tecnico il prima possibile e permettere un rapido ambientamento.

INCONTRO – Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, uno dei primi nomi sul taccuino del ds della Roma è quello di Ryan Gravenberch, talentuoso centrocampista classe 2002′ dell’Ajax assistito da Mino Raiola.

Petrachi nei giorni scorsi avrebbe incontrato il padre del giocatore per cercare di portare il mediano nella capitale. La Roma vuole fare in fretta per battere la folta concorrenza.

TERZINO BLOCCATO – Nel frattempo il ds giallorosso ha bloccato Carlos Augusto, 21enne terzino brasiliano del Corinthians. Il giocatore era finito nel mirino del Torino per gennaio, ma ha preferito mantenere la parola data alla Roma. Le possibilità che sbarchi nella capitale in estate sono elevate.