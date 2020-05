Roma, Petrachi sistema i conti e si prepara a tagliare 15 giocatori ai margini del progetto

Il direttore sportivo della Roma a lavoro per sistemare le casse del club. Ecco i nomi in uscita

La Roma ha necessità di risanare il bilancio e far cassa con i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Paulo Fonseca. Il direttore sportivo Petrachi lavora per tagliare il monte ingaggi, con Pallotta che ha fissato un tetto salariale di 3 milioni l’anno per i giocatori che arriveranno. Nel frattempo bisognerà piazzare gli esuberi.

DIFESA – Sul piede di partenza ci sono Juan Jesus e Federico Fazio, entrambi utilizzati pochissimo da Fonseca e con ingaggi superiori ai 2 milioni di euro l’anno. Troppi per giocatori con ruolo di riserva. In uscita anche Florenzi, che potrebbe restare un altro anno in prestito al Valencia o andar via a titolo definitivo garantendo una buona plusvalenza.

In uscita anche Karsdorp e Olsen, di rientro dai rispettivi prestiti ma fuori dai piani della società. In dubbio anche la permanenza di Spinazzola, che potrebbe essere inserito come pedina di scambio in qualche trattativa o andar via in caso di offerte soddisfacenti.

MEDIANA – Nella zona centrale del campo l’obiettivo è vendere Pastore, che guadagna 4,5 milioni l’anno. Addio definitivo anche per Gonalons e Coric, attualmente in prestito al Granada e all’Almeria. Nzonzi dovrebbe restare, invece, un altro anno in prestito al Rennes. Discorso diverso per Riccardi, talento della Primavera ma mai utilizzato in prima squadra. La Roma dovrà decidere se puntare o meno sul giocatore.

ATTACCO – In avanti probabile addio per Diego Perotti, che non dà garanzie dal punto di vista fisico e guadagna 3 milioni di euro l’anno. Sul mercato anche Under, valutato dai giallorossi almeno 25 milioni di euro. Verso la permanenza al Lipsia Schick, ma i tedeschi dovranno trovare l’accordo per la cifra del riscatto. Resterà al Sassuolo Defrel, con Frattesi pronto a rientrare nella capitale.