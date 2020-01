Roma, Petrachi tenta il doppio colpo last minute: Favilli e Faraoni nel mirino

Mancano poche ore alla chiusura del mercato e il direttore sportivo della Roma Petrachi sta provando a regalare a Paulo Fonseca un altro paio di rinforzi. Con l’addio di Florenzi servirà prelevare un terzino destro, ma in arrivo potrebbe esserci anche una punta in caso di addio di Kalinic.

TERZINO – Il primo obiettivo per la difesa è Davide Faraoni, terzino del Verona che ha un costo relativamente basso (tra i 2 e i 3 milioni di euro). Oltre al prezzo del cartellino, la Roma potrebbe cedere in prestito per 6 mesi ai gialloblù il turco Cetin per permettergli di trovare continuità.

ATTACCANTE – Per l’attacco il primo nome sul taccuino di Petrachi è quello di Favilli, giovane centravanti del Genoa. L’agente Donato Di Campli in questi minuti sta incontrando la Juventus per valutare la fattibilità dell’affare, dato che il giocatore è in prestito ai rossoblù dai bianconeri. Per tale motivo c’è da studiare la giusta formula per portarlo nella capitale.