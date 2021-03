Roma, piacciono Meret ed Hysaj dal Napoli: i dettagli

Con l’arrivo della primavera ed il lento volgere al termine del campionato, è ormai tempo di iniziare a progettare il calciomercato estivo. Lo sa bene la Roma che tra le proprie esigenze ha il necessario acquisto di un portiere. Pau Lopez infatti non ha per nulla rispettato le aspettative e Mirante non è considerato all’altezza di ricoprire il ruolo di primo portiere giallorosso.

Ed ecco allora, come raccontato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, spuntare prepotentemente il nome di Alex Meret nella lista dei desideri di Tiago Pinto. Il direttore sportivo giallorosso infatti vorrebbe approfittare del morale non altissimo del portiere friulano in quel di Napoli per convincerlo ad indossare la maglia della Roma.

Meret comunque non è l’unico calciatore azzurro finito in orbita Roma. Sempre del Napoli infatti, come riportato soprattutto dal portale calciomercato.com, continua a piacere molto Elseid Hysaj. Il terzino albanese rappresenta una grande occasione poiché acquistabile a parametro 0.

Il suo arrivo a Roma inoltre sarebbe molto utile per donare continuità ed esperienza alla fascia destra giallorossa, presidiata attualmente da Kardsrop e Reynolds. Questi ultimi due infatti non stanno impressionando positivamente nel corso della stagione attuale.

Ovviamente tutto dipenderà molto anche da chi sarà il prossimo allenatore della Roma. L’addio di Paulo Fonseca a fine stagione sembra sempre più sicuro, quasi scontato ormai. Al suo posto sono molti i nomi accostati alla panchina giallorossa: il più suggestivo dei quali probabilmente è Maurizio Sarri.