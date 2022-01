Roma, piace Douglas Luiz dell’Aston Villa ma occhio alla Juventus

In casa Roma uno degli obiettivi per il centrocampo è Douglas Luiz dell’Aston Villa. José Mourinho aveva chiesto il suo arrivo già la scorsa estate, sfumato poi per motivi economici e burocratici. Il club inglese valuta infatti il proprio calciatore ben 30 milioni di euro. Inoltre Luiz è extracomunitario, e ciò non ha reso possibile un suo acquisto neanche a gennaio, quando nella squadra capitolina è arrivato Maitland-Niles dall’Arsenal.

L’interesse della Roma però rimane concreto, e per tale motivo la dirigenza giallorossa spera che il centrocampista brasiliano possa rimanere all’Aston Villa fino alla prossima estate, quando poi sarà provato l’assalto.

Per il giovane talento classe 1998 però vi è una forte richiesta già in questa sessione estiva. Tra i tanti club interessanti vi è anche la Juventus, che a suo vantaggio può sfoderare un asso nella manica.

Il club bianconero infatti ha messo sul mercato Rodrigo Bentancur, e sul centrocampista uruguaiano vi è proprio anche l’Aston Villa in cui milita Douglas Luiz. La valutazione del calciatore bianconero si aggira intorno ai 30 milioni di euro, quella del brasiliano potrebbe essere scesa sui 25-20 milioni.

Ecco allora che lo scenario di mercato è ben delineato, con uno scambio molto interessante sull’asse Torino – Birmingham che potrebbe anche infiammarsi improvvisamente in questi ultimi giorni di mercato a disposizione. Quel che è certo è che per Douglas Luiz si prospettano delle sessioni di calciomercato di fuoco, essendo in scadenza contrattuale nel 2023.