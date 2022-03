Roma, piace En-Nesyri per l’attacco: il Siviglia chiede 40 milioni

Mancano 10 partite alla fine del campionato di Serie A 2021/22. La Roma al momento è al sesto posto in classifica, con 47 punti. La quarta posizione, attualmente occupata dalla Juventus, dista 6 punti. L’obiettivo di un piazzamento in Champions League è molto difficile, ma ovviamente non impossibile.

Più realistico diviene quindi un piazzamento in Europa League, raggiungibile con una quinta o una sesta posizione in classifica finale. La nuova Roma di José Mourinho però si pone ben più alti obiettivi. Il tecnico portoghese, sin dal primo giorno del suo arrivo nella Capitale, ha sempre sostenuto di essere nel club giallorosso per vincere nel più breve tempo possibile.

Una crescita costante non può non passare dal calciomercato, che ancora una volta dovrà puntare a rafforzare la rosa della Roma. Tra i primi obiettivi della lista stilata da Tiago Pinto, secondo almeno quanto riportato nelle ultime ore da Calciomercato.com, vi sarebbe En-Nesyri.

L’attaccante marocchino classe ’97 del Siviglia sta vivendo un buon periodo di crescita costante, che ha finito per attirare sirene di parecchi club. Tra tutti, appunto, proprio la Roma di José Mourinho.

Secondo quanto filtrato nelle ultime ore, la Roma sta preparando un’offerta di ben 30 milioni di euro da versare nelle casse del Siviglia. Dal canto suo il club spagnolo vorrebbe però ottenere circa 40 milioni di euro con la vendita del proprio talento.