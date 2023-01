Roma, piace Hamari Traore

I giallorossi hanno puntato i propri occhi su Hamari Traore del Rennes. Il giocatore è valutato 10 milioni e può partire

Hamari Traore ha un cartellino in scadenza alla fine della stagione e una valutazione di circa 10 milioni. Il Rennes non ha ancora strappato il sì del giocatore per il rinnovo, non sembra ci sia molto da fare, tanto che la Roma avrebbe messo in cantiere delle trattative per provare a prenderlo.

Il classe ’92 gioca come terzino destro e sarebbe il rinforzo d’esperienza giusto per la Roma che cerca di sostituire Karsdorp. Il terzino olandese è ormai sul mercato, come ribadito anche da Tiago Pinto.

Karsdorp ai saluti?

Ecco cosa ha detto in conferenza il dirigente giallorosso: “Dopo la partita col Sassuolo e le parole di Mourinho, il giocatore a livello disciplinare ha commesso una grave scorrettezza non presentandosi all’allenamento e rifiutando di partecipare alla tournée in Giappone. Abbiamo evitato altre polemiche cercando di lavorare internamente e con l’entourage del giocatore. Ricky è tornato, si è allenato e ha giocato. Purtroppo in questa settimana qualcuno ha voluto fare il fenomeno, bruciando un po’ il lavoro che era stato fatto”.

Poi continua: “Non so se è ancora il legale del calciatore… Ma è andato a caccia di fama, facendo il protagonista invece di continuare a lavorare per risolvere i problemi. Lo stesso è accaduto con la Fifpro, un’istituzione che ha steso un comunicato senza aver mai parlato una volta con la Roma. Karsdorp non è mai stato fuori rosa, nonostante non si sia presentato due volte”.

Termina poi: “Sì è sul mercato, ma non andrà mai via a zero. Se partirà, dovremo trovare un modo per mantenere la squadra equilibrata, non necessariamente acquistando un terzino. Con Celik, Zalewski, Vina, Spinazzola, El Shaarawy, le fasce sono comunque coperte. Questa intervista mi permette di spiegare come è difficile fare mercato dentro i paletti del FFP con cui dovremo fare i conti nei prossimi quattro anni. All’interno del settlement agreement, uno dei parametri da rispettare è il transfer balance: in pratica in tutte le sessioni di mercato i costi dei calciatori della lista A, quelli che sono iscritti in Uefa, non possono essere superiori ai costi della lista A della stagione precedente. Per costi si intendono il contratto del calciatore, il 100% dei bonus, il trasferimento, la commissione, l’ammortamento”.