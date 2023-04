Roma, piace Justin per la fascia esterna

I giallorossi starebbero pensando a Justin del Leicester per rimpolpare la fascia difensiva

La Roma nelle scorse settimane avrebbe parlato con CAA Stellar, società che cura gli interessi di Loftus-Cheek, Amrabat e non solo. Nonostante i giallorossi sembrano interessati al centrocampista del Chelsea, potrebbero aver intavolato una conversazione per un altro giocatore.

Infatti, nel mirino dei giallorossi ci sarebbe Justin, terzino destro del Leicester City che piace e non poco. Il giocatore gode di forte stima da parte di José Mourinho, che lo ha visionato in occasione dell’ultima partita giocata in Conference League proprio contro gli inglesi. Il giocatore è valutato circa 20 milioni di euro.

Intanto Mourinho spaventa

Continuano a far clamore le parole di un paio di settimane fa dello Special One, che ha detto: “Avrò sempre parole belle per questi tifosi. Abbiamo parlato di questo prima della partita con i Friedkin. La gente merita gli sforzi, merita che al di là dei professionisti siamo anche romanisti, nel capire quello che loro sentono. Si è costruito qualcosa di molto bello con tutti questi record di persone che vengono allo stadio, è una cosa molto bella anche in momenti in cui i risultati non sono fantastici. Su quello che si scrive di me, l’unica cosa che posso dire è che del mio futuro, del mio stato d’animo, parlo solo a casa e a volte neanche a casa, mi chiudo in me stesso. Non parlo con amici, compagni, giornalisti. Dopo, se qualche mese fa il nostro CEO Berardi ha detto di essere sicuro che io rimanga è un’interpretazione sua. Io non parlo con nessuno. La situazione è chiara, dal punto di vista contrattuale io ho un anno ancora di contratto. Il calcio è il calcio, a volte i contratti non sono la cosa più importante”.