Roma, piace Kalajdžić dello Stoccarda: affare da 15 milioni

La stagione è ancora lunga ma intanto in casa Roma si lavora già alla costruzione della rosa per il prossimo campionato. Molti sono gli obiettivi di mercato in entrata. Tra tutti, sulla lista del direttore sportivo Tiago Pinto è spuntato recentemente il nome di Saša Kalajdžić.

Classe 1997, l’attaccante austriaco piace molto soprattutto per le sue caratteristiche. Due metri di altezza e un fisico possente, un centravanti che manca nella rosa giallorossa e che quindi farebbe molto comodo a José Mourinho.

Ovviamente anche in fase realizzativa Kalajdžić sta facendo registrare buoni numeri. La scorsa stagione sono stati ben 16 i gol del centravanti in Bundesliga, in 33 presenze totali. Quest’anno lo score è fermo a 3 gol in 11 partite, conseguenza di alcuni stop.

Secondo Todofichajes, il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto vuole fare sul serio e portare il ragazzo nella squadra capitolina. La valutazione che lo Stoccarda che fa del proprio attaccante è di 15 milioni di euro. Si tratta di una cifra tutto sommato abbordabile, che però potrebbe lievitare a causa della concorrenza.

La Roma ovviamente non è l’unico club interessato al calciatore austriaco e per tale motivo il timore di un’asta è consistente. Su Saša Kalajdžićvi sono soprattutto squadre della Premier League, ma anche il Milan dalla stessa Serie A.