Roma, piace Kamara del Marsiglia per il centrocampo

Il mercato invernale in casa Roma è molto movimentato. La società giallorossa sta facendo di tutto per provare a soddisfare i desideri di José Mourinho, che avevo rimarcato spesso la sua insoddisfazione nei confronti dell’organico, da lui ritenuto incompleto.

E così importanti colpi sono stati già fatti. Per l’esterno è arrivato dall’Arsenal in prestito secco Maitland-Niles, al fine di far rifiatare o sostituire Karsdrop. Per il centrocampo nelle ultime ore è stato ufficializzato l’arrivo di Sergio Oliveira, dal Porto.

Nonostante il tecnico portoghese abbia aspettato di non aspettarsi più acquisti, la sensazione è che la Roma possa fare altro in entrata. L’idea della società giallorossa è quella di prendere un altro centrocampista centrale, in modo da completare definitivamente il reparto.

Per fare ciò però, prima bisogna continuare con le operazioni in uscita. Nello specifico il direttore sportivo Tiago Pinto sta trovando una sistemazione per Diawara e Darboe. Una volta concretizzate le due cessione, ci si potrà così fiondare sul centrocampista da acquistare.

A tal proposito, secondo i bookmaker l’indiziato numero uno per vestire la maglia giallorossa risponde al nome di Boubacar Kamara, del Marsiglia. Classe 1999, il calciatore francese di origine senegalese è un ottimo jolly, essendo molto abile a ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale che quello di difensore centrale.