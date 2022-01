Roma, piace Lucas Vazquez del Real Madrid: la reazione di Ancelotti

La Roma in questo calciomercato invernale sta rispettando le aspettative della vigilia e si sta rendendo molto attiva. Al momento sono arrivati in giallorosso Maitland-Niles e Sergio Oliveira, ma le trattative non si fermano qui.

Sempre per il mercato invernale, potrebbe ancora arrivare un centrocampista centrale, come ciliegina sulla torta a completare la rosa a disposizione di José Mourinho. Ma qualcosa sembra iniziarsi a muovere già per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, la dirigenza capitolina ha recentemente messo gli occhi su Lucas Vazquez, calciatore del Real Madrid. Ciò che piace tanto del talento dei blancos è la straordinaria duttilità, che permette a Vazquez di coprire con ottimi risultati i ruoli di ala offensiva, esterno di centrocampo e terzino destro.

Le qualità di Vazquez ovviamente non sono ignorate in quel di Madrid. Il tecnico italiano Carlo Ancelotti infatti, informato dell’interessamento del club di Serie A, avrebbe informato il presidente Florentino Perez di non gradire l’eventuale cessione del suo tesserato.

Al momento comunque si è solo trattato di un sondaggio, ma qualche spiraglio per imbastire la trattativa c’è. L’interesse è concreto anche se convincere il Real Madrid non sarà semplice. Convincere il giocatore invece pare essere alla portata della Roma, a causa del basso minutaggio avuto da Vazquez in terra iberica e del suo stipendio non altissimo.