Roma, piace Sergio Oliveira: avviati i contatti con il Porto

Alla vigilia era prevedibile, ed ora la realtà sta confermando le previsioni: la Roma è una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato invernale. Le priorità erano principalmente due: un esterno destro, per permettere a Rick Karsdorp di rifiatare, e un centrocampista centrale, per completare il reparto.

Per quanto riguarda la prima, nelle ultime ore è arrivato a Roma Maitland-Niles, esterno dell’Arsenal giunto nel club capitolino in prestito secco. Per quanto riguarda la seconda priorità invece, la ricerca è ancora in corso. Tiago Pinto sta lavorando sodo per trovare un centrocampista centrale da regalare al tecnico José Mourinho, e nelle ultime ore sono arrivate positive notizie in tale direzione.

Il nome nuovo, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato SKY Gianluca Di Marzio, è Sergio Oliveira, centrocampista centrale del Porto. In particolare la Roma avrebbe già stretto i primi contatti ufficiali con il club portoghese.

Il piano della Roma è quello di chiedere il calciatore in prestito. Il Porto sembra propenso ad un’operazione di questo tipo e per tale motivo la trattativa potrebbe viaggiare spedita verso la fumata bianca.

Al momento comunque la trattativa è ferma ai contatti ufficiali, ma gli spiragli sembrano essere molto incoraggianti. Quello di Sergio Oliveira è un profilo molto gradito a José Mourinho, che con il suo acquisto potrebbe finalmente essere soddisfatto della rosa a disposizione.