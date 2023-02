Roma, piace Yerry Mina per l’estate

I giallorossi potrebbero provare a prendere Yerry Mina in estate. Il calciatore è in scadenza di contratto con l’Everton

Continua a guardarsi intorno la Roma, specialmente perché sembra intenzionata ad acquistare un nuovo difensore. Dall’Inghilterra è da poco arrivato Llorente, ma non potrebbe essere l’unico acquisto dalla Premier League.

Quello del difensore è un ruolo di estrema necessità per i giallorossi, intenzionati a prelevare almeno un calciatore esperto. A rendere facili le cose per la Roma è l’Everton, che con il pericolo retrocessione sta rischiando di poter vedere andare via vari giocatori. Tra di questi c’è Yerry Mina, che andrà in scadenza di contratto.

Intanto pericolo

Qualche settimana fa, intanto, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito di uno “scontro” con alcuni tifosi, con il giocatore che ha detto “Darei la vita per questo club”.Difficile che a fine stagione, però, rimanga specialmente perché in caso di Championship ci sarebbe da rifondare la squadra e lui potrebbe non farne parte.

Il difensore colombiano Yerry Mina, che ha iniziato l’ultima partita contro gli Hammers all’Olympic Stadium di Londra, è stato uno dei giocatori più contestati dai tifosi e dalla stampa inglese a causa dei suoi infortuni e delle sue scarse prestazioni, tuttavia ha ricevuto il sostegno di Frank Lampard per l’ultima partita e non ha potuto evitare la sconfitta che ha portato all’allontanamento dell’allenatore inglese. Ora il futuro del giocatore della nazionale colombiana è incerto e la situazione si sta complicando per i Toffees.

Il giocatore colombiano spera di avere minuti e di contribuire alle prossime partite della sua squadra per uscire dal momento negativo che sta attraversando la squadra di Sean Dyche. La squadra “blu” è penultima in Premier League con soli 15 punti ed è in zona retrocessione.