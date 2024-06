Roma, Pinamonti per sostituire Lukaku

La Roma, con ogni probabilità, rinnoverà le opzioni d’attacco nella prossima finestra di trasferimento estiva. Come riportato anche da Calciomercato, l’ultimo obiettivo dei giallorossi è Andrea Pinamonti del Sassuolo

Nonostante la buona stagione di Romelu Lukaku all’Olimpico, il giocatore sta per tornare al Chelsea. La Roma, a corto di soldi, non ha potuto usufruire dell’opzione di acquisto. Una nota più inquietante è che anche il fuoriclasse Paulo Dybala potrebbe lasciare la capitale.

I nuovi campioni della Serie A, l’Inter, avrebbero riacceso l’interesse per il talismano della Roma. Con i nerazzurri in agguato e il futuro di Tammy Abraham in dubbio dopo un lungo periodo di stop, Daniele De Rossi potrebbe trovarsi a corto di opzioni in attacco.

La situazione lì davanti

Andrea Belotti tornerà alla base dopo sei mesi di prestito alla Fiorentina, ma non è più una valida alternativa. Per questo motivo, la Roma ha aperto un varco nella ricerca di un nuovo attaccante esterno. Il centravanti Alvaro Morata dell’Atletico Madrid potrebbe essere una soluzione valida. Il giocatore avrebbe già dato il consenso per tornare in Italia.

Tuttavia, la Roma dovrebbe battere la Juventus per ottenere la firma dello spagnolo. D’altra parte, la strada che porta a Pinamonti potrebbe essere aperta. Il Sassuolo cederà a malincuore il 25enne dopo aver fallito il tentativo di mantenere la Serie A nel 2023/24. La Roma potrebbe approfittare delle difficoltà del Sassuolo per portare il giovane ex Inter nella capitale a condizioni vantaggiose. Pinamonti ha disputato una buona stagione, segnando 11 gol e fornendo due assist in 38 partite di campionato.