Roma, Pinamonti può essere il vice Dzeko: Genoa vicino a Borini

E’ partita la caccia al vice Dzeko in casa Roma, con Kalinic destinato a tornare all’Atletico il direttore sportivo Petrachi vuole consegnare a Fonseca un attaccante nei primi giorni di gennaio, i nomi sul taccuino sono quelli di Pinamonti, Petagna e Mariano Diaz. In ribasso le quotazioni di Kean dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton.

GIRANDOLA DI PUNTE – Al momento in pole position sarebbe balzato proprio Pinamonti. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il presidente Preziosi avrebbe in mente l’ennesima rivoluzione a gennaio e per il reparto avanzato sarebbe ad un passo da Fabio Borini del Milan. L’arrivo dell’ex Liverpool costringerebbe il Grifone a lasciar partire uno tra Pinamonti e Favilli, con il primo in grado di assicurare un’entrata certamente superiore.

ROMA IN PRESSING – L’approdo di Borini al Genoa spalancherebbe le porte di Trigoria all’ex attaccante del Frosinone, la Roma è in pressing e può chiudere sfruttando gli ottimi rapporti con Preziosi.

OPERAZIONE – La trattativa è già iniziata, i giallorossi hanno in mente una proposta di prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato a 12/13 milioni. Il Genoa ne chiede 17/18, ma la distanza si può colmare inserendo qualche contropartita tecnica proveniente dal vivaio giallorosso.