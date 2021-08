Roma, Pinto accelera su Loftus-Cheek: pronta offerta da 16 milioni di euro

Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e la Roma sta cercando gli ultimi tasselli per completare la rosa. Pinto sta lavorando per piazzare gli esuberi, l’obiettivo è alleggerire il monte ingaggi e poi intervenire in entrata.

Oggi potrebbe essere la giornata chiave per l’addio di Pastore, giocatore e agente sono a Milano per incontrare Pinto e trovare l’accordo sulla buonuscita. La fumata bianca potrebbe arrivare già in serata.

Nel frattempo il general manager giallorosso accelera sul fronte centrocampista. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Roma ha virato su Loftus-Cheek, 25enne centrocampista del Chelsea.

Secondo il Daily Mail, Pinto e Mourinho sarebbero pronti a mettere sul piatto un prestito con riscatto a 16 milioni di euro.

La Roma sta spingendo per volontà dello stesso Mourinho, che conosce bene il giocatore avendolo fatto esordire quando sedeva sulla panchina del Chelsea. Importanti aggiornamenti potrebbero arrivare già nelle prossime ore.