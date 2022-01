Roma, Pinto guarda in Francia per la sessione di mercato: Kamara il nome più caldo

Dopo aver raggiunto l’accordo con l’Arsenal per Maitland-Niles, la squadra della capitale non ha intenzione di fermarsi

Dopo aver chiuso l’accordo per Maitland-Niles, Tiago Pinto continua ad avere nel mirino altri giocatori, ma stavolta della Ligue 1 per la sessione di mercato di gennaio.

Nello specifico, dopo aver raggiunto l’accordo con l’Arsenal per Maitland-Niles, la Roma non ha intenzione di fermarsi. L’obiettivo primario sin dalla scorsa estate resta un centrocampista centrale, con Kamara che sembra il nome in lizza in questo momento.

Questo è quanto riportato da asromalive.it: “Al di là delle necessità impellenti, il general manager Tiago Pinto resta vigile anche su altri fronti, pronto a cogliere eventuali occasioni a buon mercato, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia.

Con la probabile conferma della difesa a tre, José Mourinho potrebbe aver bisogno di un rinforzo in quel reparto e già dall’estate del 2021 si parla di un calciatore di piede mancino.

Detto che il grande obiettivo Marcos Senesi sembra maggiormente fattibile a fine stagione, visto il prezzo da 20-25 milioni di euro, sulle scrivanie di Trigoria stanno arrivando diversi dossier più abbordabili dal punto di vista economico”.