Roma, poche chance per Spinazzola in vista del ritorno con l’Ajax, sperano Mkhitaryan e Smalling

La Roma batte 2-1 l’Ajax in Olanda e mette in discesa la qualificazione alle semifinali di Europa League. Unica nota negativa della serata è l’infortunio di Leonardo Spinazzola, uomo più in forma al momento della squadra di Fonseca.

L’esterno ha accusato un problema muscolare e in serata svolgerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio. Attualmente, però, le speranze di averlo a disposizione giovedì prossimo non sono elevate.

Discorso diverso per Mkhitaryan, l’armeno sta recuperando dalla lesione al polpaccio destro e in questa settimana ha aumentato i carichi di lavoro. Salvo sorprese dovrebbe essere a disposizione di Fonseca per la sfida con i Lancieri.

Qualche dubbio in più per Chris Smalling, che comunque è sulla via del recupero dopo la cura a base di fattori di crescita in Spagna per risolvere i problemi al quadricipite della coscia sinistra. L’inglese dovrebbe farcela, ma vedremo se dal primo minuto o meno.

Non saranno a disposizione, invece, El Shaarawy e Kumbulla. Il primo resterà ai box per circa due settimane, mentre le condizioni del difensore saranno valutate con attenzione di volta in volta, ma i tempi di recupero sono ancora lunghi.