Roma, possibile accellerata per Zaniolo alla Juventus in settimana

I bianconeri sembrano voler chiudere la trattativa con la Roma per Nicolò Zaniolo entro 7-10 giorni. C’è l’offerta, ma i giallorossi chiedono di più

Mercato abbastanza attivo quello della Roma, quando si parla delle entrate. In uscita, però, sembra essersi mosso ancora poco. Tra i calciatori che potrebbero salutare c’è Nicolò Zaniolo, su cui si è creata una vera e propria telenovela.

Il calciatore italiano è voluto fortissimamente dalla Juventus, con lui che sembra ricambiare le avances. I bianconeri avrebbero già pronta un’offerta da presentare ai giallorossi, che però chiedono circa 50 milioni di euro. La Juventus vuole chiudere entro almeno 7-10 giorni, quindi ci si aspetta uno sprint improvviso nella trattativa.

Luglio rovente

Solitamente, il mese più caldo è Agosto ma – in questo caso – ci troviamo davanti ad un possibile scaldarsi di Luglio per il mercato calcistico. La Juventus ha pronta un’offerta per un prestito oneroso da circa 10/11 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 30/33 milioni di euro. Cifre che potrebbero soddisfare le richieste della Roma, che fino a qualche settimana fa chiedeva 60 milioni, ma ora sembra potersi accontentare di 50 milioni.

Le parti continuano dunque ad avvicinarsi, con la Juventus che dovrà limare alcuni dettagli prima di poter dire che Zaniolo sia un giocatore bianconero. Entrambe le squadre, però, sono attivissime sul mercato. La Juventus ha da cedere Arthur, che però la Roma sembra non voler inserire nella trattativa per Zaniolo. L’ipotesi che il brasiliano possa comunque andare in giallorosso non è così lontana e la Juventus potrebbe provare a cedere il brasiliano il prima possibile per far cassa.