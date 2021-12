Roma, possibile l’arrivo di Arthur in prestito dalla Juventus

“#Juve in cerca di sistemazione per #Arthur possibilità di prestito in Italia come #Roma ma non solo, ed estero sia in #Liga che in #Premier. I giallorossi cercano un centrocampista, nessuna pista in vantaggio, c’è anche Hector #Herrera.”

Con questo post sul suo profilo ufficiale Twitter, il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha lanciato la notizia secondo cui anche la Roma potrebbe essere molto interessata alle sorti del centrocampista brasiliano della Juventus.

Arthur, finito in quel di Torino nello scambio che aveva portato Pjanic al Barcellona, è pian piano uscito dal progetto tecnico bianconero. Il ritorno di Allegri sulla panchina del club non pare aver migliorato le cose, anzi.

La Roma così potrebbe approfittare della situazione in casa Juve per assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex Barcellona. Se ciò non dovesse essere possibile, tra le alternative nel medesimo ruolo è spuntato anche Hector Herrera, messicano classe ’90 dell’Atletico Madrid.

Ovviamente i due sopra elencati non sono gli unici obiettivi della Roma per il ruolo di centrocampista centrale. La lista del direttore sportivo Pinto e foltissima e l’arrivo di un mediano è una priorità assoluta. Qualcuno dovrà necessariamente arrivare già a gennaio. Rimane ovviamente da capire chi. Ma intanto tra i papabili si è inserito prepotentemente il nome di Arthur.