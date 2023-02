Roma, possibile ritorno di fiamma per Dahoud in estate

I giallorossi potrebbero provarci per Dahoud in estate. I capitolini osservano il giocatore da tempo e potrebbero prenderlo a zero

I giallorossi sembrano intenzionati a prelevare Dahoud dal Borussia Dortmund, con il giocatore che è in scadenza di contratto. Per il momento non sembra esserci la possibilità di un rinnovo con i tedeschi, con il ragazzo che potrebbe essere intrigato da una nuova avventura all’estero.

Il giocatore piace da tempo a Roma e Milan, che potrebbero nuovamente tornare all’attacco. Difficile, però, allo stato attuale delle cose prevedere cosa accadrà. Entrambe le squadre stanno vivendo un campionato altalenante e pensare al mercato con largo anticipo è difficile.

Difficoltà sul rinnovo

Possibile anche che il giocatore decida alla fine di rinnovare, ma resta da dire comunque che ha iniziato la stagione senza prolungamento. Infatti, ad inizio stagione Kicker ha parlato di come il centrocampista non sia convinto di continuare in Germania e vorrebbe provare un’esperienza differente.

La Roma potrebbe finire per doversela vedere non solo con il Milan, ma anche con la Juventus. Non solo, però, visto che in Italia il Sassuolo ha da tempo gli occhi sul calciatore. All’estero si sarebbero interessate già alcune squadre di Premier League e Liga, con anche un paio di squadre della Bundesliga pronte ad offrire un contratto.

Il giocatore potrebbe anche far ritorno nella squadra dove è cresciuto, il Borussia Monchengladbach. Il ritorno nella squadra tedesca sarebbe favorito anche dai possibili addi di Stindl e Weigl, entrambi in scadenza di contratto. Intanto il Borussia Dortmund si guarda intorno per sostituirlo, anche perché è tutto ancora da definire.