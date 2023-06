Roma, possibile ritorno di fiamma per McKennie

I giallorossi potrebbero tentare di prendere un altro giocatore passato per il Leeds in questa stagione, ma di proprietà della Juventus. McKennie potrebbe essere il profilo giusto per Mourinho

La Juventus è stata chiara: Weston McKennie partirà ed è uno degli esuberi che i bianconeri hanno bisogno di piazzare in questa finestra estiva di calciomercato. Il calciatore texano ha da poco concluso il proprio prestito al Leeds, dove è retrocesso dalla Premier League. Un’avventura inglese non propriamente esaltante per il centrocampista, che però ha comunque un buon mercato.

Su di lui, ora, ci sono varie voci tra cui alcune che lo vogliono nel mirino del Galatasaray. I turchi, però, non sembrano essere l’unica squadra a volerlo visto che ci sarebbe anche la Roma di José Mourinho. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2025 e i bianconeri vorrebbero cederlo subito per registrare plusvalenza.

Cosa può succedere?

Il 24enne centrocampista americano è tornato a Torino dopo sei mesi di prestito con il Leeds United, terminati con i fischi fuori dal campo dopo la retrocessione della squadra in Championship. La Juventus non ha intenzione di includere McKennie nel suo progetto e spera di vendere l’americano quest’estate per alleggerire il conto degli stipendi e creare spazio nella squadra. Il Galatasaray sarebbe intenzionato a prenderlo nei prossimi mesi.

Come riporta il Corriere dello Sport via Calciomercato.com, Pinto ha già contattato gli agenti di McKennie per iniziare a discutere di un possibile trasferimento alla Roma nei prossimi mesi. Il centrocampista americano è legato alla Juventus da un contratto fino al giugno 2025 e guadagna circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. Dal suo arrivo a Torino nel settembre 2020, McKennie ha segnato 13 gol e fornito cinque assist in 96 presenze con la Juventus.