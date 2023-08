Roma, possibilità per Alexis Sanchez: l’Inter però è in attesa

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, i giallorossi starebbero pensando ad Alexis Sanchez per eventualmente ampliare il proprio parco attaccanti. Su di lui anche l’interesse dell’Inter, che potrebbe riprenderlo come riserva

Dopo la fine dell’esperienza a Marsiglia, Alexis Sanchez è rimasto svincolato. Attualmente, difatti, il giocatore non ha squadra e potrebbe ritrovarsi a fare le fortune di qualcuno in Italia. Il giocatore è stato infatti sondato da Roma e Inter, con i giallorossi intenzionati a fare un tentativo se dovessero saltare le altre piste.

D’altro canto, i nerazzurri sembrano voler riprendere con sé il cileno dopo averlo ceduto al Marsiglia per poterne ora fare una riserva di sicuro affidamento e che possa non far rimpiangere l’addio di Lukaku. Differenti caratteristiche, ma il fiuto del gol è quello.

Non solo Sanchez

Per la Roma si sarebbe aperta anche un’altra clamorosa pista, come raccontato dal Corriere dello sport. Si tratta di Duvan Zapata, su cui i giallorossi stanno pensando concretamente. Ecco cosa hanno detto i colleghi: “Ieri invece alla Roma è stato proposto Duvan Zapata, che è in uscita dall’Atalanta dopo Hojlund. Classe ‘91, ha il contratto in scadenza nel 2024 e quindi potrebbe essere comprato a cifre non eccessive. Smentite viceversa le voci su Alexis Sanchez, svincolato dopo una stagione positiva al Marsiglia (18 gol tra campionato e coppe). Sarebbe molto adatto per le caratteristiche gradite a Mourinho, cioè un attaccante che faciliti le giocate di qualità dalla trequarti in su, ma non è mai stato chiamato”. Su Alexis Sanchez, per ora, dunque sono ancora voci.