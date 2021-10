Roma, problema alla caviglia per Abraham in nazionale: in dubbio per la Juve

Non arrivano buone notizie in casa Roma sul fronte nazionali. Nella sfida di ieri tra Inghilterra e Ungheria Tammy Abraham è stato costretto a lasciare il campo per infortunio.

Il centravanti è subentrato al 76esimo, ma al 93esimo ha chiesto il cambio dopo un colpo di testa in torsione su cross di Shaw che gli ha provocato una distorsione alla caviglia. La smorfia di dolore una volta rialzatosi è stata evidente e il giocatore è rientrato negli spogliatoi tenendo in mano lo scarpino.

Una notizia che tiene in ansia la Roma, che domenica è attesa dalla sfida in trasferta contro la Juventus. Nel pomeriggio Abraham svolgerà gli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio e se vi sono lesioni.

Qualora gli esami dessero esito positivo, Abraham tenterà il tutto per tutto per essere a disposizione, con Mourinho disposto a lanciarlo dall’inizio anche nel caso il recupero avvenisse a ridosso del match.

Se Abraham non dovesse farcela, il posto da titolare al centro dell’attacco sarebbe di Shomurodov, supportato da Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo, questi ultimi due completamente recuperati dai recenti acciacchi.