Roma, procede bene il recupero di Spinazzola: la situazione

Uno dei grandi assenti della stagione della Roma è sicuramente Leonardo Spinazzola. Dopo la grandissima stagione dello scorso anno, che lo ha visto in ascesa sia in giallorosso che con la nazionale italiana, l’esterno mancino italiano ha rimediato un grave infortunio proprio durante Euro 2020.

Un evento sfortunatissimo, che ha costretto l’ex Atalanta a mesi e mesi di indisponibilità. Spinazzola infatti, fermo da luglio, non è ancora riuscito a tornare ad allenarsi in gruppo. Ovviamente in casa Roma nessuno vuole mettere fretta.

Spinazzola ovviamente, per non rischiare nulla, tornerà solo quando sarà sicuro di essere al 100%. In tale direzione molto confortanti sono stati i test delle ultime ore. La visita di controllo a cui l’esterno italiano si è sottoposto a Roma ha visto l’ok del professore Lasse Lempainen.

Un certificato importante di un percorso lungo ma che sta funzionando bene. Purtroppo nessuno è riuscito ancora a stabilire i tempi di recupero precisi, anche perché non vi è la necessità di fissare una data di rientro.

Certo, da parte sua Spinazzola freme per tornare e vorrebbe farlo al più presto. Dall’altra parte però José Mourinho si è rassegnato all’idea di avere l’esterno mancino campione d’Europa disponibile direttamente per la prossima stagione. Come primo acquisto della sessione estiva di calciomercato insomma.