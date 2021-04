Roma proiettata a Manchester: ecco chi rientrerà e chi no

Il pareggio per 1-1 all’Olimpico con l’Ajax è valso alla Roma la qualificazione alle semifinali di Europa League. Sul cammino della squadra di Fonseca ora ci sarà il Manchester United. L’andata si giocherà in Inghilterra il 29 aprile, ritorno nella capitale il 6 maggio.

Per il match dell’Old Trafford Fonseca dovrà certamente rinunciare allo squalificato Mancini, ma confida di recuperare qualche infortunato.

Verso il rientro Leonardo Spinazzola, infortunatosi in Olanda settimana scorsa e in recupero dopo il risentimento muscolare. Il terzino a breve tornerà ad allenarsi in gruppo. Discorso simile per El Shaarawy, che la prossima settimana si aggregherà ai compagni.

Qualche dubbio su Chris Smalling, il difensore ha ottenuto il via libera dei medici per tornare a forzare, ma molto dipenderà dalle sue sensazioni. In dubbio anche Kumbulla, alle prese con problemi al ginocchio.

Non sarà certamente della gara Nicolò Zaniolo. Lo staff medico vuole procedere con cautela e il giocatore potrebbe rientrare solamente per l’eventuale finale del 26 maggio a Danzica.