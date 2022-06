Roma, proposto Mertens

Dries Mertens e la Roma, l’entourage del belga lo avrebbe proposto. I capitolini ci pensano, intanto il calciatore è disposto ad abbassare le proprie pretese

Sembra essere addio quello tra Dries Mertens e il Napoli. Cala il gelo tra le due parti, con il belga che chiede almeno 4 milioni di euro per poter rinnovare.

I partenopei non sarebbero disposti a dare così tanto al giocatore, che ora sembra essere definitivamente sulla via dell’addio. L’entourage del belga lo avrebbe offerto alla Roma, che ora starebbe pensando alla fattibilità dell’operazione. Il giocatore sarebbe disposto ad abbassare le proprie pretese economiche pur di trasferirsi.

Mourinho e soci ci pensano

Sul belga ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio Sarri, che sembra convinta di poter puntare sul calciatore. Intanto il belga potrebbe accettare uno stipendio di circa 3.5 milioni di euro per trasferirsi, cifre del tutto inferiori a quelle richieste ai partenopei.

La Roma sembra interessata, anche perché potrebbe avere un vice per Tammy Abraham a poco prezzo. Il cartellino sarebbe a titolo gratuito e nonostante l’età il giocatore belga appare come in buonissima forma. Luciano Spalletti ha puntato parecchie volte su di lui in stagione, tanto da averlo fatto giocare spesso anche al posto di Zielinski.

Appare dunque difficile che gli azzurri possano trattenere il proprio attaccante, che non avrebbe gradito la drastica riduzione d’ingaggio proposta da Aurelio De Laurentiis. La trattativa sembra lentamente arenarsi e il giocatore allontanarsi all’ombra del Vesuvio. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma sembra potersi accasare in Italia.