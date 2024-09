Roma, prove di rinnovo per Svilar

La Roma è riuscita a spendere molto senza grandi cessioni la scorsa estate e ha respinto facilmente ogni potenziale interesse per uno dei suoi gioielli, Mile Svilar

I giallorossi dovranno fargli firmare un nuovo contratto, visto che da quando è arrivato e ha preso il posto da titolare a scapito di Rui Patricio, il portiere ha uno degli stipendi più bassi della squadra, circa 800mila euro all’anno, secondo il Corriere dello Sport.

Il club capitolino lo ha ingaggiato con un trasferimento Bosman dal Benfica su indicazione di José Mourinho. Il portiere ha faticato a diventare un titolare in Portogallo, ma nei primi mesi di permanenza a Roma Svilar ha iniziato ad avere minuti in Europa League.

La situazione

Daniele De Rossi è passato in Serie A a partire da febbraio. Con loro ha disputato 37 partite, subendo 39 gol e mantenendo 13 reti. Ha ottenuto un cap con la Serbia, in un’amichevole, ma ha poi scelto di rappresentare il Belgio. Il 25enne non è ancora stato sondati dai Red Devils, con i giallorossi che cercheranno di aggiungere un paio di anni al suo attuale contratto, in scadenza nel 2027, proponendo di raddoppiare il suo stipendio.

Con lui i giallorossi hanno trovato davvero un giocatore molto forte e farebbero bene a tenerlo al sicuro, perché non è facile trovare portieri affidabili e di talento a basso costo. Sarà interessante vedere se il suo nuovo contratto prevederà una clausola di rescissione, ma sembra che la società abbia superato l’epoca in cui doveva necessariamente incassare qualche giocatore per finanziare le proprie acquisizioni.