Roma, quattro richieste di Fonseca per il mercato

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in maniera individuale, ma, in attesa di capire quando si concluderà la stagione attuale, società e allenatore studiano le mosse in vista della prossima sessione di mercato. Fonseca non ha grosse pretese, ma chiede rinforzi in zone di campo specifiche.

DIFENSORE CENTRALE – Il tecnico vuole un ulteriore rinforzo in difesa a prescindere da come finirà la questione Smalling. I profili seguiti sono quelli di Vertonghen, in scadenza con il Tottenham, e Rugani, in uscita dalla Juventus.

TERZINO DESTRO – Necessario intervenire anche sulla corsia destra di difesa, in virtù dei possibili addii di Florenzi, Bruno Peres e Zappacosta. Il primo obiettivo è Lukas Klostermann del Lipsia. I due club ne starebbero parlando nel corso della trattativa per la cessione definitiva di Patrik Schick.

ALI – Per quanto riguarda le corsie d’attacco la Roma farà di tutto per trattenere Henrikh Mkhitaryan, ma il direttore sportivo Petrachi è al lavoro anche per lo spagnolo Pedro, che lascerà il Chelsea a costo zero.

CENTRAVANTI – Fonseca ha chiesto un innesto anche per il reparto avanzato. Kalinic non sarà riscattato e tornerà all’Atletico Madrid. In entrata potrebbe arrivare Moise Kean, in rotta con l’Everton di Carlo Ancelotti.