Roma, Reynolds verso il prestito già a gennaio: due le squadre su di lui

In casa Roma vi è un giocatore tra gli altri che è stato preso in considerazione molto raramente da José Mourinho. Si tratta di Bryan Reynolds. Classe 2001, l’esterno statunitense era arrivato nella città capitolina con aspettative abbastanza alte.

La stagione ha però fin qui raccontato tutt’altro: Reynolds ha collezionato appena 91 minuti tra tutte le competizioni. Un minutaggio scarsissimo, per un calciatore che non ha mai visto il proprio feeling con l’allenatore sbocciare.

Ora l’esterno statunitense si trova negli Stati Uniti per uno stage con la propria nazionale Under 19. Molto probabilmente però il ritorno a Roma non è previsto, poiché lo scenario più plausibile è una cessione in prestito già nel mercato di riparazione invernale.

Piazzato sul mercato infatti, per Reynolds si sono fatti avanti già parecchi club. Su tutti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli interessi più caldi provengono dal Club Brugge, nella Pro League belga, e dall’Hull City, nella Championship inglese.

Ovviamente, più che alla Roma, la decisione finale spetta al ragazzo. L’obiettivo di Reynolds è quello di trovare un minutaggio più alto possibile, per rimettersi in mostra e tornare più maturo in palcoscenici più grandi. Il club di José Mourinho lo riabbraccerebbe volentieri nella prossima stagione, ma intanto sta già cercando un esterno destro da acquistare sul mercato.