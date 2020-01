Roma, rilancio di Petrachi per Ibanez dell’Atalanta: i dettagli

Tra probabili partenti in casa Roma nella finestra invernale di mercato c’è Juan Jesus, il centrale brasiliano non sta trovando spazio nell’undici di Fonseca e vuole andar via. Sulle sue tracce ci sono Fiorentina, Bologna e Galatasaray. In caso di offerte soddisfacenti la Roma lo lascerà partire.

SOSTITUTO – Il direttore sportivo Petrachi è alla ricerca di un sostituto e avrebbe individuato il profilo che potrebbe fare al caso dei giallorossi. Stiamo parlando di Roger Ibanez, brasiliano dell’Atalanta che con Gasperini non sta trovando spazio.

OFFERTA – Stando a quanto riporta Sky Sport, la Roma avrebbe messo sul piatto una proposta da 9 milioni più 2 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita. Stessa offerta del Bologna, attualmente in vantaggio sui giallorossi poiché garantirebbe al difensore un minutaggio sicuramente maggiore.

RILANCIO – Secondo l’odierna edizione de “Il Tempo”, Petrachi per tentare il sorpasso sugli emiliani avrebbe chiesto un incontro agli agenti del giocatore, l’intenzione del ds è strappare il “si” del brasiliano mettendo sul piatto un ingaggio superiore (quasi un milione a stagione).