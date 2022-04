Roma, rispunta il nome di Douglas Luiz per il centrocampo: i dettagli

La stagione 2021-22 si appresta a concludersi ed alle porte si prepara ad arrivare quella 2022-23. Di mezzo, ovviamente, l’immancabile calciomercato estivo. I club avranno poco tempo per riposarsi, prima di tornare al lavoro per preparare l’imminente futuro.

La Roma di José Mourinho vuole costruire con il proprio allenatore un ciclo vincente ed importante, e per raggiungere tale obiettivo alcuni accorgimenti saranno richiesti nella rosa giallorossa. Su tutti il tecnico portoghese ha chiesto a più riprese alla società un centrocampista centrale.

Il direttore sportivo Tiago Pinto è sempre stato a lavoro sotto traccia per provare a soddisfare lo Special One, e i nomi per la mediana sono molteplici. Tra i tanti, nelle utlime ore pare essere rispuntato quello di Douglas Luiz.

A rilanciare la notizia ci hanno pensato i media inglesi, convinti che il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa, sicuro partente, possa ben presto approdare tra le fila della Roma. Classe 1998, Douglas Luiz piace molto a José Mourinho, il quale lo reputa perfetto per ricoprire il ruolo davanti alla difesa nella sua squadra giallorossa.

Al momento Douglas Luiz ha collezionato in Premier League 1 gol e 3 assist, in 27 apparizioni con l’Aston Villa. Un bottino niente male se si considera il ruolo molto difensivo che il centrocampista ricopre in campo. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 35 milioni di euro.