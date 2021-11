Roma, ritorno di fiamma per Granit Xhaka: affare solo rimandato?

José Mourinho non si è mai nascosto in tal senso: la sua Roma ha bisogno di rinforzi. Il mercato estivo è stato sì soddisfacente, ma non del tutto. Secondo il tecnico portoghese la rosa è corta, e a dimostrarlo vi sono state soprattutto alcune brutte uscite in Conference League.

In particolar modo la rovinosa disfatta in terra norvegese contro il Bodo Glimt del 21 ottobre portò Mourinho a lamentarsi pubblicamente durante la conferenza stampa post partita, sparando a zero sulle riserve della squadra giallorossa.

Alla luce di tutto ciò, è lecito aspettarsi dalla Roma qualche colpo nel calciomercato invernale, ormai prossimo a giungere. In particolar modo, secondo quanto raccontato nelle ultime ore dalla BBC, la dirigenza giallorossa non avrebbe mai smesso di seguire Granit Xhaka.

Il centrocampista svizzero dell’Arsenal era stato ad un passo dalla Roma nella scorsa estate, salvo poi accettare il rinnovo contrattuale propostogli dai gunners all’ultimo secondo. La nuova situazione contrattuale del giocatore sembra però non spaventare il club di Friedkin, deciso al ritorno di fiamma.

Molto probabile dunque che tra non molto la pista potrà tornare ad infiammarsi. Gennaio è alle porte e la Roma avrà la possibilità di accontentare l’esigente José Mourinho, che intanto pare aver stilato una folta lista di giocatori non rientranti nel progetto giallorosso.