Roma, rivoluzione in vista: il mercato di gennaio potrebbe portare grandi cambiamenti che coinvolgono il Napoli

L’inizio del nuovo anno potrebbe segnare un punto di svolta per la Roma, con un mercato invernale che si preannuncia bollente. Pochi sembrano essere al sicuro da possibili cessioni, e anche i nomi di peso potrebbero lasciare la Capitale. Tra questi figura Gianluca Mancini, pilastro della difesa giallorossa.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’agente del difensore avrebbe avviato contatti esplorativi con il Napoli, interessato a un rinforzo nel reparto arretrato dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Le trattative si sarebbero concentrate su un eventuale trasferimento estivo, ma condizioni favorevoli potrebbero anticipare l’operazione già a gennaio. Mancini, sotto contratto fino al 2027, rappresenterebbe un’opzione strategica per i partenopei.

Pellegrini e Raspadori: lo scenario di uno scambio vantaggioso

Un altro nome che potrebbe essere al centro delle manovre di mercato è quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma potrebbe essere giunto al termine della sua avventura in giallorosso, e il Napoli sarebbe interessato a inserirlo nei propri ranghi. L’operazione potrebbe assumere i contorni di uno scambio con Giacomo Raspadori, obiettivo della Roma per rinforzare il reparto avanzato.

Uno scambio di cartellini tra Pellegrini e Raspadori non solo darebbe un nuovo volto alle rispettive formazioni, ma offrirebbe anche benefici economici per entrambi i club, grazie a valutazioni che inciderebbero positivamente sui bilanci. Per il Napoli, Pellegrini potrebbe rappresentare una soluzione polivalente: un giocatore in grado di ricoprire ruoli più arretrati ma anche di agire come trequartista. Allo stesso modo, l’arrivo di Raspadori garantirebbe alla Roma un profilo giovane e dinamico, capace di offrire maggiore profondità in attacco.

La sessione di gennaio potrebbe quindi portare a una rivoluzione non solo tecnica, ma anche strategica, definendo nuove direzioni per due delle principali squadre del campionato italiano.