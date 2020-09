Roma, salta il passaggio di Under al Napoli: il turco verso il Leicester, offerta da 25 milioni

Non proseguirà agli ordini di Gennaro Gattuso la carriera di Cengiz Under. L’esterno della Roma è stato corteggiato per lungo tempo dai partenopei, ma alla fine il patron De Laurentiis non ha voluto assecondare le alte richieste dell’entourage dell’attaccante.

Con la Roma era stata raggiunta un’intesa sui 25 milioni di euro, ma a frenare l’affare è stato l’ingaggio da 3 milioni di euro a stagione per cinque anni chiesto dal giocatore. Troppi per il Napoli, alle prese con una politica di alleggerimento del monte ingaggi.

La trattativa con i partenopei si è arenata, ma sul giocatore resta l’interesse di numerosi club europei. Stando a quanto riporta il The Sun, su Under si sta muovendo con decisione il Leicester, pronto ad offrire 23 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro.

Nei giorni scorsi ci aveva provato anche il Newcastle, intenzionato a prenderlo in prestito. La Roma, però, preferirebbe cederlo a titolo definitivo e per tale motivo il club di Brendan Rodgers al momento è in pole.

Nonostante l’infortunio di Zaniolo, i giallorossi sono coperti sulla destra in virtù dell’arrivo di Pedro e della presenza di Mkhitaryan e Carles Perez. Ecco perché la società capitolina potrebbe assecondare le sirene della Premier League.